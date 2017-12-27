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Американці витрачають близько 16 млрд долл на небажані подарунки щороку

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кожен американець щороку отримує принаймні один небажаний подарунок, середня вартість якого складає близько 49.5 долл. Про це свідчать результати дослідження, проведеного британською компанією Pureprofile, передає УНН.

Американці витрачають близько 16 млрд долл на небажані подарунки щороку

В опитуванні взяли участь 2 000 американців.

Таким чином, за підрахунками дослідників, загалом американці щорічно витрачають близько 16 мільярдів на небажані подарунки.

Причому 7% опитаних зізнались, що навмисно дарували небажані подарунки. Майже чверть опитаних розповіли, що найгірші подарунки вони отримали від друзів, і лише 5% заявило, що погані подарунки дарували їхні боси.

З-поміж усіх отриманих дарунків, що не прийшлись до смаку, 46 % респондентів назвали одяг та аксесуари, а також предмети домашнього побуту, косметику та парфуми. І навпаки, музичні товари виявились одними з найбезпечніших подарунків, лише 3% американців віднесли до небажаних дарунки цієї категорії.

Як повідомляв УНН, мешканці Київщини найбільше грошей витрачають на алкоголь, тютюн та солодощі.

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