Американский проект резолюции по КНДР вынесут на голосование Совбеза ООН

Согласно информации, предоставленной журналистам РИА “Новостей” дипломатом одной из стран-членов Совбеза, США в четверг распространили в СБ ООН проект резолюции, который введет санкции в отношении 19 граждан КНДР и запретит экспорт продуктов, судов, различного оборудования, в том числе электрооборудования, промышленных металлов, транспортных средств. В тот же день предложенный документ обсудили эксперты стран-членов СБ.

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Напомним, представители США передали своим коллегам из Китая проект резолюции Совета Безопасности ООН об усилении режима санкций в отношении КНДР.