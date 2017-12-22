Американський проект резолюції по КНДР винесуть на голосування Радбезу ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грундя. УНН. Підготовлений США проект резолюції щодо посилення режиму санкції відносно Північної Кореї буде винесено на голосування Ради Безпеки ООН в п’ятницю, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
Згідно з інформацією, надану журналістам РІА "Новин" дипломатом однієї з країн-членів Радбезу, США в четвер поширили в РБ ООН проект резолюції, який введе санкції стосовно 19 громадян КНДР і заборонить експорт продуктів, судів, різного устаткування, в тому числі електрообладнання, промислових металів, транспортних засобів. У той же день запропонований документ обговорили експерти країн-членів СБ.
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Нагадаємо, представники США передали своїм колегам з Китаю проект резолюції Ради Безпеки ООН про посилення режиму санкції відносно КНДР.