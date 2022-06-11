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Американский генерал: надеюсь, что мы сможем предоставить Украине несколько десятков систем HIMARS

Киев • УНН

 • 204162 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Соединенные Штаты должны перезапустить производство артиллерийских систем HIMARS и поставлять их в Украину по крайней мере десятками. Об этом заявил бывший командующий союзными силами США и НАТО генерал Весли Кларк в комментарии “Голоса Америки”, передает УНН.

Цитата

“Четыре системы, переданные Штатами — это очень мало, хотелось бы гораздо больше. Но их пока не производят даже в США. Итак, как и в случае с „Стингерами“ и „Джавелинами“, Соединенным Штатам приходится ускорить свое производство, чтобы срочно заполнить все потребности на отправку в Украину и одновременно иметь определенный резерв на складах. Но эти запасы не безграничны. Производство HIMARS не так давно было прекращено. Теперь его, вероятно, перезапустят, но это — не мгновенный процесс. Я надеюсь, что мы сможем предоставить Украине несколько десятков ракетных систем HIMARS. Возможно и больше, но четыре — это уже начало”, — сказал Кларк.

Он также отметил, что системы HIMARS крайне необходимы ВСУ для сохранения собственных позиций. Ведь находясь в обороне, украинские военные являются фиксированной мишенью для мощной русской артиллерии.

“Эти системы высокой дальности позволят украинским силам держать врага дальше линии столкновения и самим выйти из зоны действия российской артиллерии. К примеру, дальность HIMARS превосходит русские СМЕРЧИ на несколько км. Поэтому, если вы знаете, где расположены системы СМЕРЧ, вы поставите HIMARS чуть дальше, чтобы они могли поразить русские СМЕРЧи, а враг не сможет попасть в вас”, — объяснил генерал.

“Голос Америки” отмечает, что в новом пакете оборонной помощи от США украинское командование возлагает особую надежду именно на ракетные системы залпового огня HIMARS. В настоящее время было выделено 4 таких параметров.

“HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 300 километров, но Украине пока предоставили боеприпасы с дальностью не более 80 километров. А также призвали не вести обстрелы по позициям врага непосредственно на территории рф”, — говорится в сообщении.

Напомним 

Украинские силы сами будут решать, на какие расстояния применять американские ракетные системы залпового огня HIMARS.

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