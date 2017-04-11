Американский фотограф опубликовал снимки китайских небоскребов-призраков

Американский архитектурный фотограф Кай Каеммерер в 2015 году отправился в Китай, чтобы исследовать местные районы, города-призраки, застроенные пустыми небоскребами.

"Меня вдохновили статьи о китайских городах-призраках. Исследовав тему, я выяснил, что многие из них вовсе не были брошенными, как о них писали. Это новые города, в которых пока нет истории. Я был заинтригован и стал думать о том, как бы перевести это на язык фотографии", - рассказал фотограф.

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Как сообщил Кай Каеммерер, в отличие от европейских городов, урбанизация на Востоке происходит массово и стихийно, а промежуток времени между тем, когда проект достроен и его заселением может растянуться на годы.

Также он отметил, что для серии фото "Unborn Cities" он совершил два путешествия застроенными, но еще не заселенными районами Китая, потратив на съемки в общей сложности четыре месяца.