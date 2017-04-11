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Американський фотограф опублікував знімки китайських хмарочосів-привидів

Київ • УНН

 • 16376 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Американський архітектурний фотограф Кай Каеммерер створив серію фотографій вулиць, кварталів й цілих міст в Китаї, забудованих хмарочосами, в яких ніхто не живе, передає УНН з посиланням на Вusiness Іnsider.

Американський архітектурний фотограф Кай Каеммерер у 2015 році вирушив до Китаю, щоб дослідити місцеві райони, міста-привиди, забудовані порожніми хмарочосами.

“Мене надихнули статті про китайські міста-примари. Дослідивши тему, я з'ясував, що багато з них зовсім не були покинутими, як про них писали. Це нові міста, у яких поки немає історії. Я був заінтригований і став думати про те, як би перевести це на мову фотографії”, - розповів фотограф.

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Як повідомив Кай Каеммерер, на відміну від європейських міст, урбанізація на Сході відбувається масово і стихійно, а проміжок часу між тим, коли проект добудований і його заселенням може розтягнутися на роки.

Також він зазначив, що для серії фото “Unborn Cities” він зробив дві подорожі забудованими, але ще не заселеними районами Китаю, витративши на зйомки в цілому чотири місяці.

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