Американские военные обучали литовских стрелков по методике, которую используют для бойцов ВСУ

В Литве более 500 членов Союза стрелков прошли подготовку по принципам действий малых подразделений, которые применяет армия США. Аналогичные методики американские инструкторы ранее использовали для обучения украинских бойцов сил специальных операций, сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Обучение длилось более двух месяцев с участием военнослужащих 1-й кавалерийской дивизии США, инструкторов сил специальных операций и литовских стрелков, которые после завершения курса сами стали инструкторами.

Для военных, разрабатывающих технологии для фронта, создают систему вознаграждения

Участники отрабатывали индивидуальные навыки бойца, тактику малых групп, действия в городской застройке, штурм и зачистку территории, а также проведение засад и рейдов.

Американские инструкторы ранее готовили украинских спецназовцев

Обучение проходило одновременно на нескольких полигонах и тренировочных площадках Литвы. По сценарию стрелковые подразделения действовали на условно контролируемой противником территории, наносили удары по важным объектам и отрабатывали организованный отход.

Они всегда демонстрируют большое желание учиться, а нам нравится учить. И мы можем учиться друг у друга, поэтому приятно, что польза взаимная – заявил военнослужащий 1-го кавалерийского полка США Зак Ланктот.

Особое внимание во время курса уделили тактической медицине и эвакуации раненых с помощью вертолетов Военно-воздушных сил Литвы.

Как отмечает LRT, американские инструкторы, проводившие этот цикл подготовки, ранее применяли схожую методологию во время обучения украинских военных сил специальных операций, которые ныне участвуют в боевых действиях.

Испания завершила новый цикл подготовки украинских экипажей Leopard 2