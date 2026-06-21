Испания завершила новый цикл подготовки украинских экипажей Leopard 2
Киев • УНН
В Испании завершили два новых курса для украинских военных в рамках миссии ЕС. Подготовка включала эксплуатацию танков Leopard 2A4 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин.
В Испании завершили два новых учебных курса для украинских военнослужащих в рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Один из курсов был посвящен эксплуатации, техническому обслуживанию и боевому применению танков Leopard 2A4. Подготовка проходила в Сеуте и Сарагосе и включала теоретические занятия, тренировки на симуляторах и боевые стрельбы.
Отдельный модуль касался бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Украинские военные отрабатывали управление техникой, эвакуационные операции и техническое обслуживание.
В Генштабе отметили, что участники курсов положительно оценили подготовку и отметили профессионализм испанских инструкторов.
Миссия EUMAM Ukraine действует с 2022 года и обеспечивает подготовку украинских военных на территории стран Европейского Союза.
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