Американские ученые вывели антитела, которые нейтрализуют вирус Зика

Ученые отмечают, что если им удастся и дальше работать над ZIKV-177, то они с его помощью смогут защитить беременных женщин, подверженных риску инфицирования вирусом Зика. Кроме того, результаты исследования могут помочь в разработке эффективной вакцины. Так считает доктор медицинских наук Джеймс Кроу мл., директор Центра вакцинации Вандербильта, один из авторов научной работы.

На сегодняшний день лекарства от вируса Зика, а также его профилактики не существует. Однако ученые активно занимаются разработкой вакцины. Летом ученые представили два вида вакцин: одна была разработана на основе ДНК вируса, а в другой содержались неактивные части. Обе спровоцировали выработку антител у инфицированных животных, а та, что была проведена на основе ДНК, была допущена к испытаниям на людях.

Как сообщал УНН, в Сингапуре заявили о 38 новых случаев заражения вирусом Зика.