Американські вчені вивели антитіла, які нейтралізують вірус Зіка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Дослідники з Медичного центру Університету Вандербільта і Медичної школи Університету Вашингтона в Сент-Луїсі виділили антитіла людини, які змогли помітно знизити зараження вірусом Зіка у мишей, передає УНН з посиланням на наукову роботу опубліковану в міжнародному науковому журналі Nature.
Вчені відзначають, що якщо їм вдасться і далі працювати над ZIKV-177, то вони за його допомогою зможуть захистити вагітних жінок, схильних до ризику інфікування вірусом Зіка. Крім того, результати дослідження можуть допомогти в розробці ефективної вакцини. Так вважає доктор медичних наук Джеймс Кроу мол., директор Центру вакцинації Вандербільта, один з авторів наукової роботи.
На сьогоднішній день ліки від вірусу Зіка, а також його профілактики не існує. Однак вчені активно займаються розробкою вакцини. Влітку вчені представили два види вакцин: одна була розроблена на основі ДНК вірусу, а в інший містилися неактивні частки. Обидві спровокували вироблення антитіл у інфікованих тварин, а та, що була проведена на основі ДНК, була допущена до випробувань на людях.
Як повідомляв УНН, у Сингапурі заявили про 38 нових випадків зараження вірусом Зіка.