"рф соврала о войне": блогерша из США Лора Лумер приехала в Украину и изменила мнение о войне

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Валютная выручка, новые инвестиции и масштабирование ОПК: что даст Украине экспорт оружия

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Какие нарушения могут стоить адвокату права на профессиональную деятельность?

МВФ одобрил первый пересмотр программы EFF для Украины и выделил почти $690 млн

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Почему обострение между США и Ираном может ударить по ценам на топливо и помочь россии

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В Администрации Президента ответили на заявления об "усталости" ЕС от санкций - уже на этой неделе ожидается 21-й пакет, готовится и 22-й

100% вместо 500%, но удар по кремлю остаётся — что может изменить новый санкционный законопроект США

В правительстве уже работают над проектом Бюджета-2027: до 8 сентября он должен быть на рассмотрении Кабмина

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Россия у границ НАТО – страны Балтии активно заявляют о возможной агрессии

Энди Бернем стал новым премьер-министром Великобритании

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