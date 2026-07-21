"рф соврала о войне": блогерша из США Лора Лумер приехала в Украину и изменила мнение о войне
Киев • УНН
Лора Лумер, сторонница Трампа, признала, что российские СМИ ввели её в заблуждение. Она увидела доказательства преступлений россиян в Буче и призвала пересмотреть взгляды.
Американская блогерша из окружения Дональда Трампа Лора Лумер, известная приверженностью к "теориям заговора", приехала в Украину, где изменила свое мнение о российской агрессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост блогерши в соцсети "Х".
Детали
Я действительно говорила эти вещи об Украине и Зеленском, и я не удаляю свои посты, потому что поняла, что была неправа. Я жила в информационном пузыре, и российские СМИ в социальных сетях навязывали мне эту информацию. Поэтому я приехала в Украину, чтобы увидеть страну своими глазами
Блогерша добавила, что уже в первый день своего пребывания в Украине она увидела фотографии погибших в Буче священников, убитых россиянами, и увидела массовое захоронение, "куда были сложены тела убитых христиан после того, как россия отправила войска из чечни, чтобы совершить массовое убийство невинных людей".
Также она разговаривала с чиновниками, занимающимися освобождением военнопленных, и они показали ей фотографии "украинских военнопленных, которым россияне нанесли на лоб свастики".
Кто здесь нацисты? Меня годами обманывали. Я поняла, что Украина и Зеленский - отнюдь не оправдывают джихад. Это россия и путин! Я ошибалась! Я должна исправить ситуацию. россия очень хорошо умеет вести информационную войну
Она также призвала сторонников Трампа пересмотреть свои прежние взгляды на россию.
Напомним
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование действиями путина и намекнул на отказ от соглашения о контроле россии над Донбассом.