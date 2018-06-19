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Американка выиграла 77,777 тыс. долларов в лотерею

Американка выиграла 77,777 тыс. долларов в лотерею

Киев  •  УНН

 • 9029 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Жительница американского штата Индиана выиграла 77 тысяч 777 долларов в лотерею, передает УНН со ссылкой на издание Action News Jax.

Победительница рассказала, что выигрышный билет купил ее муж, а победа в лотерею оказалась как никогда кстати.

“Дело в том, что ранее у меня обнаружили онкологическое заболевание. Врачи говорят, что моя болезнь находится в состоянии ремиссии. И если не дай Бог „рак ко мне вернется“ — я использую выигранные деньги, чтобы отправиться на Запад Америки, повеселиться от души и повидать внуков”, — рассказала она.

Победительнице — 68 лет, ранее она работала водителем школьного автобуса.

“Я знаю, что я уже не буду жить так, как раньше. Поэтому я хочу каждое мгновение своей жизни прожить с улыбкой и с благодарностью к Богу и близким”, — рассказала американка.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, супружеская пара из Хмельницкой области спустя два года после трехмиллионного выигрыша в лотерею “Лото-Забава” обзавелась новым авто, сельхозтехникой, сделала ремонт в доме, провела центральное водоснабжение и теперь готовится отправить детей и внуков на отдых.

Строитель из Черкасской области после выигрыша 1 млн грн в “Лото-Забава” сделал капитальный ремонт в доме, купил авто и впервые в жизни отправился с семьей на море.

Восемнадцать лет ждал свой выигрыш житель Тернопольской области Григорий Цапура. Долгожданный миллион он выиграл в феврале этого года. Деньги пришлись как нельзя кстати: часть выигрыша он сразу потратит на лечение.

Это всего три истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 293. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.

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