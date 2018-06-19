Американка виграла 77,777 тис. доларів у лотерею

Переможниця розповіла, що виграшний квиток купив її чоловік, а перемога в лотерею виявилася як ніколи доречною.

"Справа в тому, що раніше у мене виявили онкологічне захворювання. Лікарі кажуть, що моя хвороба зараз у стані ремісії. І якщо не дай Бог "рак до мене повернеться" - я використаю виграні гроші, щоб відправитися на Захід Америки, повеселитися від душі і побачити онуків", - розповіла вона.

Переможниці - 68 років, раніше вона працювала водієм шкільного автобуса.

"Я знаю, що я вже не буду жити так, як раніше. Тому я хочу кожну мить свого життя прожити з посмішкою і з вдячністю до Бога і близьких", - розповіла американка.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок із сім'єю.

Наприклад, подружня пара з Хмельницької області через два роки після тримільйонного виграшу в лотерею "Лото-Забава" обзавелася новим авто, сільгосптехнікою, зробила ремонт в будинку, провела центральне водопостачання і тепер готується відправити дітей і онуків на відпочинок.

Будівельник з Черкаської області після виграшу 1 млн грн в "Лото-Забава" зробив капітальний ремонт в будинку, купив авто і вперше в житті відправився з сім'єю на море.

Вісімнадцять років чекав свій виграш житель Тернопільської області Григорій Цапура. Довгоочікуваний мільйон він виграв в лютому цього року. Гроші виявилися вельми доречними: частину виграшу він відразу витратить на лікування.

Це всього три історії щасливих володарів лотерейних виграшів "Лото-Забава". Всього ж їх 293. Саме стільком українським гравцям пощастило зірвати куш в один мільйон гривень і більше в цій лотереї компанії "М.С.Л.".