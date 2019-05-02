Американка дважды за месяц выиграла в скретч-лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Жительница американского штата Мичиган выиграла 4 млн долл. в лотерею Michigan Lottery, передаёт УНН со ссылкой на UPI.
Известно, что американка ежедневно покупает лотерейные скретч-билеты в одном и том же месте.
Данная победа - вторая на счету у американки: всего месяц назад она выиграла 2 тыс. долл. в той же лотерее.
Как победительница распорядится выигрышем, не сообщается.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018-м году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.