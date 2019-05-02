Американка дважды за месяц выиграла в скретч-лотерею

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 102108 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 106375 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 109141 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 110313 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 136629 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114223 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144895 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130307 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130348 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Американка дважды за месяц выиграла в скретч-лотерею

Американка дважды за месяц выиграла в скретч-лотерею

Киев  •  УНН

 • 15948 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Жительница американского штата Мичиган выиграла 4 млн долл. в лотерею Michigan Lottery, передаёт УНН со ссылкой на UPI.

Известно, что американка ежедневно покупает лотерейные скретч-билеты в одном и том же месте.

Данная победа - вторая на счету у американки: всего месяц назад она выиграла 2 тыс. долл. в той же лотерее.

Как победительница распорядится выигрышем, не сообщается.

Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018-м году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.

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