Американка двічі за місяць виграла в скретч-лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Жителька американського штату Мічиган виграла 4 млн дол. у лотерею Michigan Lottery, передає УНН з посиланням на UPI.
Відомо, що американка щодня купує лотерейні скретч-білети в одному і тому ж місці.
Ця перемога - друга на рахунку американки: всього місяць тому вона виграла 2 тис. дол. у тій же лотереї.
Як переможниця розпорядиться виграшем, не повідомляється.
Нагадаємо, сім'я Древалів із Черкаської області тричі у 2018-му році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу сягнула 1 млн 200 тис. грн.