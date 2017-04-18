Американец, который транслировал убийства на Facebook, застрелился
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Стив Стивенс, который транслировал в Facebook стрельбу со смертельным исходом, покончил с собой после того, как его заметила полиция, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Полиция сообщила, что С.Стивенса заметили примерно в 100 милях к востоку от Кливленда, где он стрелял в прохожих, транслируя на Facebook.
Полиция попыталась остановить движение подозреваемого, но после непродолжительной погони, С.Стивенс покончил с собой, застрелившись.
Как сообщал УНН, власти США призвали к общенациональному поиску подозреваемого в стрельбе со смертельным исходом, которую он транслировал в Facebook. За информацию, которая способствовала бы задержанию мужчины, предлагали вознаграждение в размере 50 000 долларов.