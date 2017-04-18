Американець, який транслював вбивства на Facebook, застрелився
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Стів Стівенс, який транслював у Facebook стрілянину із смертельними наслідками, наклав на себе руки після того, як його помітила поліція, передає УНН з посиланням на The Independent.
Поліція повідомила, що С.Стівенса помітили приблизно за 100 миль на схід від Клівленда, де він стріляв у перехожих, транслюючи на Facebook.
Поліція спробувала зупинити рух підозрюваного, але після нетривалої погоні, С.Стівенс наклав на себе руки, застрелившись.
Як повідомляв УНН, влада США закликала до загальнонаціонального пошуку підозрюваного в стрілянині зі смертельними наслідками, яку він транслював у Facebook. За інформацію, яка сприяла б затриманню чоловіка, пропонували винагороду в розмірі 50 тисяч доларів.