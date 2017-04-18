Американець, який транслював вбивства на Facebook, застрелився

Поліція повідомила, що С.Стівенса помітили приблизно за 100 миль на схід від Клівленда, де він стріляв у перехожих, транслюючи на Facebook.

Поліція спробувала зупинити рух підозрюваного, але після нетривалої погоні, С.Стівенс наклав на себе руки, застрелившись.

Як повідомляв УНН, влада США закликала до загальнонаціонального пошуку підозрюваного в стрілянині зі смертельними наслідками, яку він транслював у Facebook. За інформацію, яка сприяла б затриманню чоловіка, пропонували винагороду в розмірі 50 тисяч доларів.