Американец потратит часть выигрыша в лотерею на покупку самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Житель города Гомер штата Нью-Йорк Уэйн Харрис решил потратить часть от выигранных в лотерею денег на покупку самолета, передает УНН со ссылкой на местное издание Syracuse NY Local News
58-летний У.Харрис выиграл в популярную американскую лотерею Mega Millions 105 млн долларов На часть от выигранных денег победитель вместе с женой планируют приобрести самолет.
"Я играю в лотерею Mega Millions каждый вторник и пятницу. Также, у меня имеется своя стратегия при отборе чисел", - рассказал он.
Данный джекпот попал в список самых больших выигрышей в истории лотерей штата Нью-Йорк.
Напомним, в октябре текущего года игрок со Львова сорвал 5,5 млн грн в лотерее "Мегалот". Это уже четвёртый крупный выигрыш этой лотереи за год. О том, как провел два дня из жизни миллионеров один из победителей, смотрите в сюжете:
Справка УНН. "Два дня из жизни миллионера" - это VIP программа оператора гослотерей "М.С.Л.", которая бесплатно предоставляется победителям крупных выигрышей ( от 1 млн грн).