Американец потратит часть выигрыша в лотерею на покупку самолета

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 33147 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 102070 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 90794 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101415 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101343 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 80054 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102242 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101514 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 138316 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Американец потратит часть выигрыша в лотерею на покупку самолета

Американец потратит часть выигрыша в лотерею на покупку самолета

Киев  •  УНН

 • 10473 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Житель города Гомер штата Нью-Йорк Уэйн Харрис решил потратить часть от выигранных в лотерею денег на покупку самолета, передает УНН со ссылкой на местное издание Syracuse NY Local News

 

58-летний У.Харрис выиграл в популярную американскую лотерею Mega Millions 105 млн долларов На часть от выигранных денег победитель вместе с женой планируют приобрести самолет.

"Я играю в лотерею Mega Millions каждый вторник и пятницу. Также, у меня имеется своя стратегия при отборе чисел", - рассказал он.

Данный джекпот попал в список самых больших выигрышей в истории лотерей штата Нью-Йорк.

Напомним, в октябре текущего года игрок со Львова сорвал 5,5 млн  грн в лотерее "Мегалот". Это уже четвёртый крупный выигрыш этой лотереи за год. О том, как провел два дня из жизни миллионеров один из победителей, смотрите в сюжете:

Справка УНН. "Два дня из жизни миллионера" - это VIP программа оператора гослотерей "М.С.Л.", которая бесплатно предоставляется победителям крупных выигрышей ( от 1 млн грн).

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