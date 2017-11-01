Американец потратит часть выигрыша в лотерею на покупку самолета

58-летний У.Харрис выиграл в популярную американскую лотерею Mega Millions 105 млн долларов На часть от выигранных денег победитель вместе с женой планируют приобрести самолет.

"Я играю в лотерею Mega Millions каждый вторник и пятницу. Также, у меня имеется своя стратегия при отборе чисел", - рассказал он.

Данный джекпот попал в список самых больших выигрышей в истории лотерей штата Нью-Йорк.

Напомним, в октябре текущего года игрок со Львова сорвал 5,5 млн грн в лотерее "Мегалот". Это уже четвёртый крупный выигрыш этой лотереи за год. О том, как провел два дня из жизни миллионеров один из победителей, смотрите в сюжете:

Справка УНН. "Два дня из жизни миллионера" - это VIP программа оператора гослотерей "М.С.Л.", которая бесплатно предоставляется победителям крупных выигрышей ( от 1 млн грн).