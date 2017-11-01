Американець витратить частину виграшу в лотерею на покупку літака
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Мешканець міста Гомер штату Нью-Йорк Уейн Харріс вирішив витратити частину від виграних у лотерею грошей на покупку літака, передає УНН з посиланням на місцеве видання Syracuse NY Local News.
58-річний У.Харріс виграв у популярну американську лотерею Mega Millions 105 млн доларів. На частину від виграних грошей переможець разом з дружиною планують придбати літак.
"Я граю в лотерею Mega Millions щовівторка і щоп'ятниці. Також, у мене є своя стратегія при відборі чисел", - розповів він.
Даний джекпот потрапив в список найбільших виграшів в історії лотерей штату Нью-Йорк.
Нагадаємо, в жовтні поточного року гравець зі Львова зірвав 5,5 млн грн в лотереї "Мегалот". Це вже четвертий великий виграш цієї лотереї за рік. Про те, як провів два дні з життя мільйонерів один з переможців, дивіться в сюжеті:
Довідка УНН: "Два дні з життя мільйонера" - це VIP програма оператора держлотерей "М.С.Л.", яка безкоштовно надається переможцям великих виграшів (від 1 млн грн).