Американец рассказал, как стал миллионером за несколько минут
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Житель округа Онтарио (штат Нью-Йорк, США - ред.) сорвал джекпот в лотерею размером в 5 млн долл.
Об этом сообщает UPI, передает УНН.
Имя счастливчика - Раймонд Шоу. Ключевую роль в миллионном выигрыше сыграло желание американца выпить чашечку кофе. Причем, Р.Шоу удалось купить горячий напиток со второй попытки.
"Я решил купить чашку кофе, когда возвращался с работы домой. В первом приглянувшемся магазине напитка не оказалось, поэтому я посетил второй и заодно купил лотерейный билет", - рассказал он.
Спустя несколько минут Р.Шоу стал миллионером.
"Я спрятал лотерейный билет в надежное место и лег спать. Своей жене я ничего не рассказал", - отметил американец.
Р.Шоу принял решение получить выигрыш одним платежом. С вычетом государственного и федерального налога выигрыш американца составит 3,3 млн долл.
Напомним, первым онлайн миллионером “Лото-Забава” стал Анатолий Юрченко из Киевской области, который выиграл свой миллион в тираже № 898 от 23 октября 2016 года благодаря Интернету. Год спустя он рассказал о том, как изменилась его жизнь после этого события.