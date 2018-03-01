Американець розповів, як став мільйонером за кілька хвилин

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Житель округу Онтаріо (штат Нью-Йорк, США - ред.) зірвав джекпот в лотерею розміром в 5 млн дол.
Про це повідомляє UPI, передає УНН.

Ім'я щасливчика - Раймонд Шоу. Ключову роль в мільйонному виграші зіграло бажання американця випити чашечку кави. Причому, Р.Шоу вдалося купити гарячий напій з другої спроби.

"Я вирішив купити чашку кави, коли повертався з роботи додому. В першому ліпшому магазині напою не виявилося, тому я відвідав наступний і заразом купив лотерейний білет", - розповів він.

За кілька хвилин Р.Шоу став мільйонером.

"Я сховав лотерейний білет в надійне місце і ліг спати. Своїй дружині я нічого не розповів", - зазначив американець.

Р.Шоу вирішив отримати виграш одним платежем. З вирахуванням державного і федерального податку виграш американця складе 3,3 млн дол.

Нагадаємо, першим онлайн мільйонером "Лото-Забава" став Анатолій Юрченко з Київської області, який виграв свій мільйон в тиражі № 898 від 23 жовтня 2016 року завдяки Інтернету. Рік потому він розповів про те, як змінилося його життя після цієї події.

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