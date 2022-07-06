Amazon получил от Украины "Отличие мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Компания Amazon получила "Отличие мира", которую вручают за поддержку Украины. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует УНН.
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"Вчера встретились с Amazon. Еще до начала войны они начали нам предоставлять мощности для хранения бекапов реестров. Это десятков миллионов долларов поддержки. Кстати, многие люди в компании работают во внерабочее время, безвозмездно в проектах поддержки Украины", – написал Федоров.
Что сделал Amazon для Украины
Добавим
"Отличие мира" – награда, которую основал президент Владимир Зеленский для компаний, правительств и мировых политиков, наиболее поддерживающих Украину.
Напомним
Первой "Отличие мира" от Украины получила компания Google.