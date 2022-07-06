Amazon получил от Украины "Отличие мира"

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"Вчера встретились с Amazon. Еще до начала войны они начали нам предоставлять мощности для хранения бекапов реестров. Это десятков миллионов долларов поддержки. Кстати, многие люди в компании работают во внерабочее время, безвозмездно в проектах поддержки Украины", – написал Федоров.

Что сделал Amazon для Украины

помог с миграцией государственных реестров Украины и критических баз данных в облачную сеть Amazon AWS;

запретил регистрацию новых клиентов из россии и беларуси.

Добавим

"Отличие мира" – награда, которую основал президент Владимир Зеленский для компаний, правительств и мировых политиков, наиболее поддерживающих Украину.

Напомним

Первой "Отличие мира" от Украины получила компания Google.