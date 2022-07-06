Amazon отримав від України "Відзнаку миру"

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"Вчора зустрілися з Amazon. Ще до початку війни вони почали нам надавати потужності для зберігання бекапів реєстрів. Це десятків мільйонів доларів підтримки. До речі, багато людей у компанії працюють у позаробочий час, безоплатно в проєктах підтримки України", – написав Федоров.

Що зробив Amazon для України



допоміг з міграцією державних реєстрів України та критичних баз даних у хмарне середовище Amazon AWS;



заборонив реєстрацію нових клієнтів з росії та білорусі.



Додамо

"Відзнака миру" – нагорода, яку започаткував президент Володимир Зеленський для компаній, урядів та світових політиків, які найбільше підтримують Україну.

Нагадаємо

Першою "Відзнаку миру" від України отримала компанія Google.