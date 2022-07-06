Amazon отримав від України "Відзнаку миру"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Компанія Amazon отримала "Відзнаку миру", яку вручають за підтримку України. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує УНН.
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"Вчора зустрілися з Amazon. Ще до початку війни вони почали нам надавати потужності для зберігання бекапів реєстрів. Це десятків мільйонів доларів підтримки. До речі, багато людей у компанії працюють у позаробочий час, безоплатно в проєктах підтримки України", – написав Федоров.
Що зробив Amazon для України
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- допоміг з міграцією державних реєстрів України та критичних баз даних у хмарне середовище Amazon AWS;
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- заборонив реєстрацію нових клієнтів з росії та білорусі.
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Додамо
"Відзнака миру" – нагорода, яку започаткував президент Володимир Зеленський для компаній, урядів та світових політиків, які найбільше підтримують Україну.
Нагадаємо
Першою "Відзнаку миру" від України отримала компанія Google.