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Аляска планирует возобновить воздушный отстрел хищников: что известно

Аляска планирует возобновить воздушный отстрел хищников: что известно

Киев  •  УНН

 • 6316 просмотра

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Власти Аляски планируют ликвидировать до 80% хищников на 20 000 гектарах государственной земли. Программа направлена на увеличение популяции карибу, хотя отчет показывает, что главной причиной их вымирания является голод и болезни.

Аляска планирует возобновить воздушную стрельбу по медведям и волкам для контроля популяции, направленную на увеличение численности карибу и лосей.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали 

Как сообщает СМИ, обновленная программа позволила бы охотникам ликвидировать до 80% животных на 20 000 гектарах государственной земли. Экологические группы, выступающие против того, что они называют «варварской» практикой отстрела дикой природы с вертолетов, больше занимаются спортом, чем научной практикой, в частности, из-за того, что охотники хотят, чтобы популяции карибу увеличивались, поскольку они являются трофейными животными.

Практика Аляски по неизбирательному обстрелу хищников с вертолетов является негуманной и бессмысленной. Нет никаких научных доказательств того, что эта резня увеличит популяции лосей и карибу, и растет количество доказательств того, что она нарушает здоровый баланс хищник/хищник в дикой природе

- сказал Рик Стайнер, бывший эколог Университета Аляски-Фейрбенкс, который сейчас работает в организации «Работники общественности за ответственность за окружающую среду», противостоящей этой практике.

Отчет появился после того, как администрация Байдена фактически поддержала правила эпохи Трампа, которые позволяли другие негуманные практики охоты на федеральных землях на Аляске, такие как убийство медвежат в логовах.

«Интенсивное управление»

Аляски позволяет агентам Аляски убить любого бурого медведя, черного медведя или волка на некоторых землях штата. Около 100 медведей, в том числе 20 медвежат, были убиты вертолетом в 2023 году.

Последняя программа позволила бы воздушным охотникам убивать 80% волков (пока популяция не уменьшится до 35), 80% черных медведей (пока популяция не уменьшится до 700) и 60% бурых медведей (пока популяция не уменьшится до 375). Хотя сторонники практики говорят, что уничтожение хищников помогает увеличить популяцию карибу, октябрьский отчет о государстве, в котором изучалась практика убийства хищников, пришел к другому выводу.

Согласно отчету штата, опубликованному в октябре, главными причинами сокращения численности карибу являются болезни, нехватка питания и суровые зимы. При этом 65% животных погибли от голода или обезвоживания.

Критики говорят, что государство также отмечает, что не знает полного влияния этих практик на популяции медведей, потому что перед тем, как разрешить убийства, не оценивало численность бурых медведей. Более половины бурых медведей, убитых в 2024 году, были взрослыми самками, что вызывает дальнейшие вопросы по восстановлению популяции. Между тем Аляска отказывается разрешить фотографировать забой, присутствовать независимым наблюдателям или подвергать программу научной экспертизе федеральным правительством.

Такая практика имеет и другие последствия: Служба национальных парков прекратила более чем 20-летнее исследование поведения волков в соседнем национальном заповеднике Юкон-Чарли, потому что популяция резидентов-волков снизилась.

Популяция волков в соседнем национальном парке Денали также резко упала, что негативно повлияло на туризм - источник доходов штата.

Количество туристических долларов от людей, стремящихся увидеть этих хищников в дикой природе, затмевает любое увеличение дохода от охотничьих сборов, который штат надеется получить

- сказал исполнительный директор Peer Тим Уайтхаус.

Напомним 

Смертельно опасный птичий грипп обнаружили у мертвого белого медведя на Аляске, что стало первым известным случаем заражения арктических животных, находящихся под угрозой исчезновения. Ткани медведя дали положительный результат на вирусы. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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