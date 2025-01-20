Аляска планує відновити повітряний відстріл хижаків: що відомо

Аляска планує відновити повітряну стрільбу по ведмедях і вовках задля контролю популяції, спрямовану на збільшення чисельності карибу та лосів.

Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, оновлена програма дозволила б мисливцям ліквідувати до 80% тварин на 20 000 гектарах державної землі. Екологічні групи, які виступають проти того, що вони називають "варварською" практикою відстрілу дикої природи з гелікоптерів, більше займаються спортом, ніж науковою практикою, зокрема, через те, що мисливці хочуть, щоб популяції карібу збільшувалися, оскільки вони є трофейними тваринами.

Практика Аляски щодо невибіркового обстрілу хижаків з вертольотів є негуманною та безглуздою. Немає жодних наукових доказів того, що ця різанина збільшить популяції лосів і карибу, і зростає кількість доказів того, що вона порушує здоровий баланс хижак/хижак у дикій природі - сказав Рік Стайнер, колишній еколог Університету Аляски-Фейрбенкс, який зараз працює в організації "Працівники громадськості за відповідальність за навколишнє середовище", що протистоїть цій практиці.

Звіт з'явився після того, як адміністрація Байдена фактично підтримала правила епохи Трампа, які дозволяли інші негуманні практики полювання на федеральних землях на Алясці, як-от вбивство ведмежат у лігвах.

"Інтенсивне управління"

Аляски дозволяє агентам Аляски вбити будь-якого бурого ведмедя, чорного ведмедя або вовка на деяких землях штату. Близько 100 ведмедів, у тому числі 20 ведмежат, було вбито вертольотом у 2023 році.

Остання програма дозволила б повітряним мисливцям вбивати 80% вовків (поки популяція не зменшиться до 35), 80% чорних ведмедів (поки популяція не зменшиться до 700) і 60% бурих ведмедів (поки популяція не зменшиться до 375). Хоча прихильники практики кажуть, що ліквідація хижаків допомагає збільшити популяцію карибу, жовтневий звіт про державу, в якому вивчалися практики вбивства хижаків, прийшов до іншого висновку.

Згідно зі звітом штату, опублікованим у жовтні, головними причинами скорочення чисельності карибу є хвороби, нестача харчування та жорсткі зими. При цьому 65% тварин загинули від голоду або зневоднення.

Критики кажуть, що держава також зазначає, що не знає повного впливу цих практик на популяції ведмедів, тому що перед тим, як дозволити вбивства, не оцінювала чисельність бурих ведмедів. Більше половини бурих ведмедів, вбитих у 2024 році, були дорослими самками, що викликає подальші запитання щодо відновлення популяції. Тим часом Аляска відмовляється дозволити фотографувати забій, бути присутнім незалежним спостерігачам чи піддавати програму науковій експертизі федеральним урядом.

Така практика має й інші наслідки: Служба національних парків припинила більш ніж 20-річне дослідження поведінки вовків у сусідньому національному заповіднику Юкон-Чарлі, тому що популяція резидентів-вовків знизилася.

Популяція вовків у сусідньому національному парку Деналі також різко впала, що негативно вплинуло на туризм — джерело доходів штату.

Кількість туристичних доларів від людей, які прагнуть побачити цих хижаків у дикій природі, затьмарює будь-яке збільшення доходу від мисливських зборів, який штат сподівається отримати - сказав виконавчий директор Peer Тім Уайтхаус.

Нагадаємо

Смертельно небезпечний пташиний грип виявили у мертвого білого ведмедя на Алясці, що стало першим відомим випадком зараження арктичних тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Тканини ведмедя дали позитивний результат на віруси.