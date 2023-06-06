Альянс Южной Кореи с США модернизирован до ядерного - президент

Детали

Выступая на мероприятии в День поминания в Сеуле, Юн сказал, что его встреча с президентом Джо Байденом резко усилила длительное сдерживание.

«Президент Байден и я совместно объявили о Вашингтонской декларации в апреле, которая значительно усиливает расширенное сдерживание ядерных активов США. Альянс между Южной Кореей и США теперь повышен до уровня ядерного альянса», — цитирует сеульское информационное агентство Yonhap Юна.

Юн добавил, что Северная Корея легализовала использование ядерного оружия и расширила свой ракетно-ядерный потенциал.

Добавим

В апреле США и Южная Корея объявили о новом соглашении, направленном на сдерживание Северной Кореи от использования ядерных и баллистических ракет.

В соответствии с Вашингтонской декларацией, стороны договорились возобновить стоянку атомных подводных лодок США в Южной Корее впервые за более чем 40 лет.

Две страны также договорились о создании новой Консультативной группы по ядерным вопросам (NCG), чтобы усилить расширенное сдерживание.