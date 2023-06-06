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Альянс Південної Кореї зі США модернізовано до ядерного - президент

Київ • УНН

 • 354867 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у вівторок заявив, що альянс із США був підвищений до ядерного, щоб захистити свою країну, інформує УНН.

Альянс Південної Кореї зі США модернізовано до ядерного - президент

Деталі

Виступаючи на заході в День поминання в Сеулі, Юн сказав, що його зустріч із президентом Джо Байденом різко посилила тривале стримування.

«Президент Байден і я спільно оголосили про Вашингтонську декларацію у квітні, яка значно посилює розширене стримування ядерних активів США. Альянс між Південною Кореєю та США тепер підвищено до рівня ядерного альянсу», — цитує сеульське інформаційне агентство Yonhap Юна.

Юн додав, що Північна Корея легалізувала використання ядерної зброї та розширила свій ракетно-ядерний потенціал.

Додамо

У квітні США та Південна Корея оголосили про нову угоду, спрямовану на стримування Північної Кореї від використання ядерних та балістичних ракет.

Відповідно до Вашингтонської декларації, сторони домовилися відновити стоянку атомних підводних човнів США в Південній Кореї вперше за більш ніж 40 років.

Дві країни також домовилися про створення нової Консультативної групи з ядерних питань (NCG), щоб посилити розширене стримування.

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