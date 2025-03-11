Allrise Capital планирует привлечь мирового спортивного оператора к развитию украинского футбола
Киев • УНН
Allrise Capital планирует привлечь ведущего мирового спортивного оператора для развития футбольной индустрии в Украине. Компания также намерена открыть 25 бесплатных футбольных школ для девочек Одесской области до 2026 года.
Американская инвестиционная компания Allrise Capital, являющаяся спонсором одесской женской футбольной команды SeaSters, намерена трансформировать футбольную индустрию Украины. Для этого планируется привлечь одного из ведущих мировых спортивных операторов. Об этом в интервью изданию Украинские новости заявил операционный директор и партнер Allrise Capital Михаил Трубчик, передает УНН.
По его словам, целью Allrise является построение новой экосистемы украинского футбола, для чего необходима помощь крупного спортивного оператора. В настоящее время Allrise рассматривает европейские и американские компании, которые имеют опыт в развитии футбольных клубов, инфраструктуры и коммерческих спортивных проектов. Такие операторы способны внедрить передовые методы менеджмента, маркетинга и тренировочных процессов.
"Привлечение такого оператора – не благотворительность, а стратегическая инвестиция в спортивный бизнес. Украина имеет все предпосылки для успеха: доступные тренировки, качественную инфраструктуру и уникальную спортивную культуру, особенно в Одессе", – подчеркнул Трубчик.
В Allrise Capital уверены: несмотря на войну, Украина имеет большой потенциал для развития футбола. В стране есть талантливые игроки и развитая спортивная культура, но существует потребность в финансовой поддержке и качественной инфраструктуре.
"Тот, кто первым сделает этот шаг в Украине, войдет в историю как пионер новой эры украинского футбола. В условиях войны и вызовов это не только возможность, но и большая честь", – отметил Трубчик.
Также стало известно, что до 2026 года Allrise Capital планирует открыть 25 бесплатных футбольных школ для девочек Одесской области.