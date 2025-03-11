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Allrise Capital планує долучити світового спортивного оператора до розвитку українського футболу

Київ • УНН

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Allrise Capital планує залучити провідного світового спортивного оператора для розвитку футбольної індустрії в Україні. Компанія також має намір відкрити 25 безкоштовних футбольних шкіл для дівчат Одещини до 2026 року.

Allrise Capital планує долучити світового спортивного оператора до розвитку українського футболу

Американська інвестиційна компанія Allrise Capital, що є спонсором одеської жіночої футбольної команди SeaSters, має намір трансформувати футбольну індустрію України. Для цього планується залучити одного з провідних світових спортивних операторів. Про це в інтерв’ю виданню Українські новини заявив операційний директор та партнер Allrise Capital Михайло Трубчик, передає УНН.

За його словами, метою Allrise є побудова нової екосистеми українського футболу, для чого необхідна допомога великого спортивного оператора. Наразі Allrise розглядає європейські та американські компанії, які мають досвід у розвитку футбольних клубів, інфраструктури та комерційних спортивних проєктів. Такі оператори здатні впровадити передові методи менеджменту, маркетингу та тренувальних процесів.

"Залучення такого оператора – не благодійність, а стратегічна інвестиція у спортивний бізнес. Україна має всі передумови для успіху: доступні тренування, якісну інфраструктуру та унікальну спортивну культуру, особливо в Одесі", – підкреслив Трубчик.

В Allrise Capital переконані: попри війну Україна має великий потенціал для розвитку футболу. В країні є талановиті гравці та розвинута спортивна культура, але існує потреба у фінансовій підтримці та якісній інфраструктурі.

"Той, хто першим зробить цей крок в Україні, увійде в історію як піонер нової ери українського футболу. В умовах війни та викликів це не лише можливість, але й велика честь", – зазначив Трубчик.

Також стало відомо, що до 2026 року Allrise Capital планує відкрити 25 безкоштовних футбольних шкіл для дівчат Одещини.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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