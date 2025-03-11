Allrise Capital планує долучити світового спортивного оператора до розвитку українського футболу

Американська інвестиційна компанія Allrise Capital, що є спонсором одеської жіночої футбольної команди SeaSters, має намір трансформувати футбольну індустрію України. Для цього планується залучити одного з провідних світових спортивних операторів. Про це в інтерв’ю виданню Українські новини заявив операційний директор та партнер Allrise Capital Михайло Трубчик, передає УНН.

За його словами, метою Allrise є побудова нової екосистеми українського футболу, для чого необхідна допомога великого спортивного оператора. Наразі Allrise розглядає європейські та американські компанії, які мають досвід у розвитку футбольних клубів, інфраструктури та комерційних спортивних проєктів. Такі оператори здатні впровадити передові методи менеджменту, маркетингу та тренувальних процесів.

"Залучення такого оператора – не благодійність, а стратегічна інвестиція у спортивний бізнес. Україна має всі передумови для успіху: доступні тренування, якісну інфраструктуру та унікальну спортивну культуру, особливо в Одесі", – підкреслив Трубчик.

В Allrise Capital переконані: попри війну Україна має великий потенціал для розвитку футболу. В країні є талановиті гравці та розвинута спортивна культура, але існує потреба у фінансовій підтримці та якісній інфраструктурі.

"Той, хто першим зробить цей крок в Україні, увійде в історію як піонер нової ери українського футболу. В умовах війни та викликів це не лише можливість, але й велика честь", – зазначив Трубчик.

Також стало відомо, що до 2026 року Allrise Capital планує відкрити 25 безкоштовних футбольних шкіл для дівчат Одещини.