Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Весной аллергия может быть, прежде всего, на пыльцу деревьев: ольхи, орешника, березы. Также весной активизируется клещ бытовой пыли. Об этом журналисту УНН рассказала педиатр, аллерголог, пульмонолог, кандидат медицинских наук Майя Руселевич и дала советы, что делать при проявлениях аллергии.

Прежде всего, это пыльца деревьев: ольха, орешник, береза. Это первые основные аллергены, которые вызывают проявления аллергии весной. Но клещ бытовой пыли тоже активизируется у нас весной, плюс плесень. В конце весны мы уже можем замечать реакцию на пыльцу луговых трав. Не только летом, но и в конце весны в том числе - рассказала Руселевич.

По ее словам, люди могут реагировать на аллергены в марте, апреле, мае и все лето.

"Мы можем реагировать и в мае, и в апреле, и в марте. Все лето мы можем реагировать, потому что сезон полыни в разных регионах отличается в зависимости от климата, на сколько будет солнечная погода и что будет с розой ветров", - сказала Руселевич.

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Кроме того, она рассказала, что делать при проявлениях аллергии.

"Прежде всего, обратиться за помощью к врачу-аллергологу, сделать аллергообследование, выявить аллерген, промыть нос с помощью изотонического солевого раствора. Существуют специальные назальные спреи и назальный душ для того, чтобы иллюминировать, удалить аллерген из слезной носа", - отметила Руселевич.

По ее словам, также можно капать в глаза искусственную слезу, принимать антигистаминные препараты внутрь, которые разрешены по возрасту.

"Их можно принимать длительно, они не седативные, имеют мало побочных эффектов и правильно снимают симптомы аллергии. Если антигистаминных препаратов не достаточно, то врач может назначить топические стероиды - это могут быть препараты в нос, глаза", - сказала Руселевич.

Аллерголог отметила, что при необходимости добавляются еще комбинированные препараты, сосудосуживающие препараты.

"Но главное обратиться за помощью к врачу и выявить аллерген, потому что единственный метод лечения аллергии - аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая проводится врачом-аллергологом", - отметила Руселевич.