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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  11266 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  26631 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  126477 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  131159 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127041 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  124879 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  230091 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142885 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134600 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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Госпогранслужба: через КПП "Медика - Шегини" приостанавливается движение всех категорий транспорта

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Убийство украинки в Германии: полиция обнаружила тело ее матери в озере

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До конца года в рф планируют создать еще две армии и 14 дивизий

До конца года в рф планируют создать еще две армии и 14 дивизий

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Глава МИД Польши призвал спикера Палаты представителей вынести на голосование помощь Киеву: "Успех в Украине стал вопросом доверия к США"

Глава МИД Польши призвал спикера Палаты представителей вынести на голосование помощь Киеву: "Успех в Украине стал вопросом доверия к США"

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Палата представителей США приняла резолюцию по похищению украинских детей рф

Палата представителей США приняла резолюцию по похищению украинских детей рф

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Две легковушки столкнулись под Киевом, госпитализированы 5 человек

Две легковушки столкнулись под Киевом, госпитализированы 5 человек

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Послы ЕС не смогли утвердить соглашение о продлении либерализации торговли для Украины, попросили еще времени - Politico

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18 марта 2024, 18:47  •  230091 просмотра
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Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  207455 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  349794 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  363607 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Весной люди могут испытывать аллергию прежде всего из-за пыльцы деревьев, таких как ольха, орешник и береза, а также из-за повышенной активности клещей домашней пыли и плесени.

Общество •   •  26631 просмотра
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Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Госпогранслужба: через КПП "Медика - Шегини" приостанавливается движение всех категорий транспорта

Польские протестующие полностью приостанавливают движение транспортных средств через пункт пропуска "Медика-Шегини" на украинско-польской границе до 20:00 среды.

Общество •   •  8795 просмотра
Госпогранслужба: через КПП "Медика - Шегини" приостанавливается движение всех категорий транспорта

Убийство украинки в Германии: полиция обнаружила тело ее матери в озере

Россиянка и немец убили двух украинских беженок - мать и бабушку, чтобы похитить новорожденного ребенка в Германии.

Общество •   •  10661 просмотра
Убийство украинки в Германии: полиция обнаружила тело ее матери в озере

До конца года в рф планируют создать еще две армии и 14 дивизий

россия планирует сформировать две общевойсковые армии, 14 дивизий и 16 бригад до конца этого года, чтобы увеличить боевой и численный состав своей армии.

Война •   •  11956 просмотра
До конца года в рф планируют создать еще две армии и 14 дивизий

Глава МИД Польши призвал спикера Палаты представителей вынести на голосование помощь Киеву: "Успех в Украине стал вопросом доверия к США"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал спикера Палаты представителей США поставить на голосование законопроект о помощи Украине, заявив, что успех Украины - это вопрос доверия к США.

Война •   •  12247 просмотра
Глава МИД Польши призвал спикера Палаты представителей вынести на голосование помощь Киеву: "Успех в Украине стал вопросом доверия к США"

Палата представителей США приняла резолюцию по похищению украинских детей рф

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудила незаконное похищение россией украинских детей и назвала это попыткой уничтожить следующее поколение Украины.

Война •   •  11611 просмотра
Палата представителей США приняла резолюцию по похищению украинских детей рф

Две легковушки столкнулись под Киевом, госпитализированы 5 человек

Нетрезвая 43-летняя водитель Ford вызвала столкновение с автомобилем ВАЗ вблизи села Гора под Киевом, в результате чего водитель и четыре пассажира ВАЗа были госпитализированы.

Криминал и ЧП •   •  11971 просмотра
Две легковушки столкнулись под Киевом, госпитализированы 5 человек

Послы ЕС не смогли утвердить соглашение о продлении либерализации торговли для Украины, попросили еще времени - Politico

Послы ЕС не смогли одобрить продление мер по либерализации торговли для Украины накануне саммита лидеров блока, из-за беспокойства некоторых стран относительно влияния на их сельскохозяйственные рынки, обсудят этот вопрос на своей очередной встрече на следующей неделе.

Экономика •   •  13478 просмотра
Послы ЕС не смогли утвердить соглашение о продлении либерализации торговли для Украины, попросили еще времени - Politico

Войска рф получили на вооружение танк "Армата", но на фронт он не поедет: в британской разведке объяснили причины

россия подтвердила развертывание своих новых основных боевых танков "Армата", но не отправит их в Украину из-за опасений репутационного ущерба от потенциальных потерь и их ограниченного количества.

Война •   •  13209 просмотра
Войска рф получили на вооружение танк "Армата", но на фронт он не поедет: в британской разведке объяснили причины

рф активизировала кампанию дискредитации Украины на Ближнем Востоке: в Каире посольства разных государств засыпают пропагандистскими бумажками

россия усиливает дезинформационную кампанию на Ближнем Востоке, чтобы оправдать свою агрессивную войну против Украины, дискредитировать Украину и Запад, навязать неприемлемые условия переговоров и уменьшить экономическое и политическое давление на Москву.

Война •   •  14363 просмотра
рф активизировала кампанию дискредитации Украины на Ближнем Востоке: в Каире посольства разных государств засыпают пропагандистскими бумажками