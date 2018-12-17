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Алкогольный гигант сделал ставку на “женский” бизнес

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Американская компания “Constellation Brands” вложит 100 млн долл. в алкогольную компанию, основанную женщинами. Об этом пишет news4jax.com, передает УНН.

Алкогольный гигант сделал ставку на “женский” бизнес

Миллионные инвестиции “Constellation Brands” являются частью 10-летней программы компании под названием “Фокус на женщин-основателей”.

“Не хватает алкогольных напитков, созданных женщинами”, — считают в Constellation Brands.

По данным Комиссии по обеспечению равных возможностей в сфере занятости, почти 80% руководителей индустрии напитков и табака — мужчины.

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Справка: Constellation Brands — американская промышленная корпорация. Занимается производством алкогольных напитков, включая такие бренды как Robert Mondavi, Franciscan Estates, Ravenswood и Blackstone, присутствует в разных странах мира, включая США, Канаду и Австралию.

Как писал УНН, конец года в Украине ознаменовался “брендовым” скандалом на алкогольном рынке.

Так, представители торговых сетей сообщили, что начали получать письма он НПП “Гетьман”, в которых утверждалось, что отныне именно львовский водочный завод якобы будет производить украинскую водку Medoff. В компании-производителе продукта — Beverage Trading Company (BTC)— отреагировали на происходящее, заверив, что никого не уполномочивали на производство продукции под их брендами. 

Позже в BTC завили о появлении в сети фейкового сайта с продукцией Medoff. В связи с этим директор компании Алексей Ковалевич обратился ко всем участникам рынка и потребителям с призывом быть бдительными и не дать ввести себя в заблуждение.

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