Алкогольний гігант зробив ставку на "жіночий" бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Американська компанія "Constellation Brands" вкладе 100 млн дол. в алкогольну компанію, засновану жінками. Про це пише news4jax.com, передає УНН.
Мільйонні інвестиції "Constellation Brands" є частиною 10-річної програми компанії під назвою "Фокус на жінок-засновників".
"Бракує алкогольних напоїв, створених жінками", - вважають в Constellation Brands.
За даними Комісії із забезпечення рівних можливостей в сфері зайнятості, майже 80% керівників індустрії напоїв і тютюну - чоловіки.
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Довідка: Constellation Brands - американська промислова корпорація. Займається виробництвом алкогольних напоїв, включаючи такі бренди як Robert Mondavi, Franciscan Estates, Ravenswood і Blackstone, присутня в різних країнах світу, включаючи США, Канаду і Австралію.
Як писав УНН, кінець року в Україні ознаменувався "брендовим" скандалом на алкогольному ринку.
Так, представники торговельних мереж повідомили, що почали отримувати листи він НВП "Гетьман", в яких стверджувалося, що відтепер саме львівський горілчаний завод нібито буде виробляти українську горілку Medoff. У компанії-виробнику продукту - Beverage Trading Company (BTC) - відреагували на те, що відбувається, запевнивши, що нікого не уповноважували на виробництво продукції під їх брендами.
Пізніше в BTC завили про появу в мережі фейкового сайту з продукцією Medoff. У зв'язку з цим директор компанії Олексій Ковалевич звернувся до всіх учасників ринку і споживачів із закликом бути пильними і не дати ввести себе в оману.