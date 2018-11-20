Алкоголь предотвращает развитие рака - медики
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Умеренное потребление виски помогает предотвратить онкологические заболевания. К такому выводу пришли участники международной конференции по биохимии, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
“Сейчас много пишут о пользе антиоксидантов, которыми богато красное вино. Но очень мало информации о пользе виски. В виски, в частности — в односолодовом, содержится эллаговая кислота, которая предотвращает развитие онкологических заболеваний”, — сказал в ходе конференции доктор Джим Суон.
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Эллаговая кислота также содержится в мягких фруктах и в очень большом количестве ягод. Об этом в ходе мероприятия заявила представитель британской благотворительной организации по исследованию рака Лесли Уокер.
“Эллаговая кислота является мощным антиоксидантом. Но это не значит, что нужно “ударить по бутылке”, — подчеркнула она.
Как писал УНН, Украина продает в два раза больше водки, чем покупает.