Алкоголь запобігає розвитку раку - медики

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Помірне споживання віскі допомагає запобігти онкологічним захворюванням. До такого висновку прийшли учасники міжнародної конференції з біохімії, передає УНН з посиланням на The Telegraph.

"Зараз багато пишуть про користь антиоксидантів, якими багате червоне вино. Але дуже мало інформації про користь віскі. У віскі, зокрема в односолодовому, міститься еллагова кислота, яка запобігає розвитку онкологічних захворювань", - сказав під час конференції доктор Джим Суон.

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Еллагова кислота також міститься в м'яких фруктах і в дуже великій кількості ягід. Про це під час заходу заявила представник британської благодійної організації з дослідження раку Леслі Уокер.

"Еллагова кислота є потужним антиоксидантом. Але це не означає, що потрібно "вдарити по пляшці", - підкреслила вона.

Як писав УНН, Україна продає в два рази більше горілки, ніж купує.

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