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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105989 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 112225 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 149449 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144181 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136324 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

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Табу на сахар и глюкозу: создатели водки Arctica рассказали об особенностях продукта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинская водка Arctica является особой тем, что не содержит смягчителей в своем составе. Об этом на странице бренда в Facebook сообщили его создатели, передает УНН.

В компании напомнили, что в этом году водка Arctica дважды получила звание “Украинская водка года”, а также получила “золото” на международных дегустационных конкурсах в Берлине и Нью-Йорке.

“В водку ARCTICA, в отличие от многих других брендов, не добавляют смягчители, по типу сахара и глюкозы. Только кристально чистая вода, высококачественный спирт и передовые технологии многоуровневой фильтрации. Это обеспечивает чрезвычайную чистоту водки и идеальный вкус”, - рассказали создатели бренда.

Как писал УНН, Украина продает в два раза больше водки, чем покупает.

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