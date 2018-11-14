Табу на сахар и глюкозу: создатели водки Arctica рассказали об особенностях продукта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Украинская водка Arctica является особой тем, что не содержит смягчителей в своем составе. Об этом на странице бренда в Facebook сообщили его создатели, передает УНН.
В компании напомнили, что в этом году водка Arctica дважды получила звание “Украинская водка года”, а также получила “золото” на международных дегустационных конкурсах в Берлине и Нью-Йорке.
“В водку ARCTICA, в отличие от многих других брендов, не добавляют смягчители, по типу сахара и глюкозы. Только кристально чистая вода, высококачественный спирт и передовые технологии многоуровневой фильтрации. Это обеспечивает чрезвычайную чистоту водки и идеальный вкус”, - рассказали создатели бренда.
Как писал УНН, Украина продает в два раза больше водки, чем покупает.