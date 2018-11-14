Табу на цукор та глюкозу: творці горілки Arctica розповіли про особливість продукту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Українська горілка Arctica є особливою тому, що не містить пом'якшувачів у своєму складі. Про це на сторінці бренду у Facebook повідомили його творці, передає УНН.
У компанії нагадали, що цього року горілка Arctica двічі отримала звання “Українська горілка року”, а також здобула “золото” на міжнародних дегустаційних конкурсах у Берліні і Нью-Йорку.
“В горілку ARCTICA, на відміну від багатьох інших брендів, не додають пом’якшувачі, по типу цукру та глюкози. Тільки кришталево чиста вода, високоякісний спирт та передові технології багаторівневої фільтрації. Це забезпечує надзвичайну чистоту горілки та ідеальний смак”, — розповіли творці бренду.
Як писав УНН, Україна продає удвічі більше горілки, аніж купує.