Україна продає удвічі більше горілки, аніж купує
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У січні-травні 2018 року Україна експортувала горілки на 21,3 млн дол. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
При цьому, протягом звітного періоду Україна імпортувала горілки на 9,7 млн дол.
Так, за 5 місяців цього року Україна експортувала до ЄС горілки на 5,6 млн дол. Серед європейських країн найбільшу кількість української горілки придбала Латвія — на 2,7 млн дол.
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Також, досить вагомим імпортером української горілки є Азія. У січні-травні цього року до країн Азії було експортовано горілки з України на 4 млн дол.
Найбільшим постачальником горілки в Україну є Європа. Всього за 5 місяців цього року Європа поставила на український ринок горілки на 6,2 млн дол.
Нагадаємо, за оцінками експертів, український брендовий алкоголь відповідає світовим стандартам якості.
А за словами маркетинг-директора Beverage Trading Company Олексія Безуглого, українська горілка вважається однією з кращих в світі.
“Віскі, ром, вермути і навіть вино іноземного виробництва, як правило, краще українських аналогів. Але якщо йдеться про горілку, то українська продукція займає високі місця в світовому рейтингу. Знову ж, наприклад, наш бренд горілки Medoff, за останній рік він отримав 10 нагород на світових дегустаційних конкурсах в США, Німеччині, Бельгії і т.д. в цілому, саме українська горілка вважається однією з кращих в світі, і тому тут точно не варто переплачувати за іноземну етикетку”, — зауважив він.