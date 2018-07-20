Украина продает в два раза больше водки, чем покупает

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38804 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102169 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124195 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131733 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168999 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153301 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141049 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130454 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181239 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Украина продает в два раза больше водки, чем покупает

Украина продает в два раза больше водки, чем покупает

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. В январе-мае 2018 года Украина экспортировала водки на 21,3 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

При этом, в течение отчетного периода Украина импортировала водки на 9,7 млн долл.

Так, за 5 месяцев этого года Украина экспортировала в ЕС водки на 5,6 млн долл. Среди европейских стран наибольшее количество украинской водки приобрела Латвия - на 2,7 млн долл.

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Также, достаточно весомым импортером украинской водки является Азия. В январе-мае этого года в страны Азии было экспортировано водки из Украины на 4 млн долл.

Крупнейшим поставщиком водки в Украину является Европа. Всего за 5 месяцев этого года Европа поставила на украинский рынок водки на 6,2 млн долл.

Напомним, по оценкам экспертов, украинский брендовый алкоголь соответствует мировым стандартам качества.

А по словам маркетинг-директора Beverage Trading Company Алексея Безуглого, украинская водка считается одной из лучших в мире.

"Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то украинская продукция занимает высокие места в мировом рейтинге. Опять же, например, наш бренд водки Medoff, за последний год он получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д. в целом, именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому здесь точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку", - отметил он.

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