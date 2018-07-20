Украина продает в два раза больше водки, чем покупает
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В январе-мае 2018 года Украина экспортировала водки на 21,3 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
При этом, в течение отчетного периода Украина импортировала водки на 9,7 млн долл.
Так, за 5 месяцев этого года Украина экспортировала в ЕС водки на 5,6 млн долл. Среди европейских стран наибольшее количество украинской водки приобрела Латвия - на 2,7 млн долл.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бренд "Arctica" во второй раз признан "Украинской водкой года"
Также, достаточно весомым импортером украинской водки является Азия. В январе-мае этого года в страны Азии было экспортировано водки из Украины на 4 млн долл.
Крупнейшим поставщиком водки в Украину является Европа. Всего за 5 месяцев этого года Европа поставила на украинский рынок водки на 6,2 млн долл.
Напомним, по оценкам экспертов, украинский брендовый алкоголь соответствует мировым стандартам качества.
А по словам маркетинг-директора Beverage Trading Company Алексея Безуглого, украинская водка считается одной из лучших в мире.
"Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то украинская продукция занимает высокие места в мировом рейтинге. Опять же, например, наш бренд водки Medoff, за последний год он получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д. в целом, именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому здесь точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку", - отметил он.