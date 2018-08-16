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Алкоголь от Beverage Trading Company экспортируется в 50 стран мира

Киев • УНН

 • 11526 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Алкогольная продукция украинской компании Beverage Trading Company экспортируется в 50 стран мира. Об этом говорится на официальном сайте компании, передает УНН.

Алкоголь от Beverage Trading Company экспортируется в 50 стран мира

"На сегодняшний день продукция компании экспортируется в 50 стран мира", - отметили в Beverage Trading Company.

При этом портфель брендов компании включает различные виды продукции на любой вкус.

Среди известных брендов компании, в частности, Medoff, Arctic, Наша Марка, Естественная Коллекция, Коктебель, Longmixer.

"Это позволяет удовлетворить разнообразные вкусы потребителей отечественного рынка и достойно представлять украинский алкоголь за рубежом", - отметили в компании.

Производитель добавляет, что определился со стратегией развития компании на ближайшее будущее.

"Основные ее акценты - это соответствие международным стандартам качества, уникальные рецептуры и признание брендов на мировом рынке алкогольных напитков. Также - внедрение современных маркетинговых, дистрибуционной и трейд-маркетинговых стратегий, которые позволят увеличить долю компании на водочном рынке Украины и активно развивать ее огромный экспортный потенциал", - подчеркнули в Beverage Trading Company.

Как писал УНН водочный бренд Beverage Trading Company - Arctica была признана "Украинская водкой года - 2018".

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