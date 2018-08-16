Алкоголь від Beverage Trading Company експортується до 50 країн світу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Алкогольна продукція української компанії Beverage Trading Company експортується до 50 країн світу. Про це йдеться на офіційному сайті компанії, передає УНН.
“На сьогодні продукція компанії експортується до 50 країн світу”, — зазначили у Beverage Trading Company.
При цьому, портфель брендів компанії містить різноманітні види продукції на будь-який смак.
Серед відомих брендів компанії, зокрема, Medoff, Arcticа, Наша Марка, Природна Колекція, Коктебель, Longmixer.
“Це дозволяє задовольнити різноманітні уподобання споживачів вітчизняного ринку і гідно представляти український алкоголь за кордоном”, — відзначили у компанії.
Виробник додає, що визначився зі стратегією розвитку компанії на найближче майбутнє.
“Основні її акценти — це відповідність міжнародним стандартам якості, унікальні рецептури і визнання брендів на світовому ринку алкогольних напоїв. Також — впровадження сучасних маркетингових, дистриб’юційних і трейд-маркетингових стратегій, які дозволять збільшити частку компанії на горілчаному ринку України й активно розвивати її величезний експортний потенціал”, — підкреслили у Beverage Trading Company.
Як писав УНН, горілчаний бренд Beverage Trading Company — Arctica була визнана “Українською горілкою року — 2018”.