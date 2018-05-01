Алкоголь принес бюджету США около 10 млрд долларов

В 2016 году данный показатель составил 9,8 млрд долл.

Также отмечается, что за последние 5 лет в США увеличение дохода от акцизного налога с реализации алкоголя составило 170 млн дол.

Ожидается, что к 2022 году годовое поступление доходов от акцизов на алкоголь в госбюджет США увеличится до 10,4 млрд долл.

Как писал УНН, из теневого рынка алкоголя бюджет Украины ежегодно недополучает около 12 млрд грн.

При этом, если бы государство боролось с теневиками и поддерживало бы легальных производителей, то алкогольный бизнес мог бы существенно пополнить государственную казну, уверена Глава совета директоров компании-производителя алкогольной продукции Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

“При взвешенной государственной позиции, легальный алкоголь может приносить государству дополнительно миллиарды гривен в бюджет ежегодно. Эта отрасль способна обеспечить работой тысячи украинцев. Более того, способна конкурировать и на международных рынках. К тому же, украинский рынок является привлекательным и с точки зрения наличия качественных производственных мощностей, которые сегодня, по сравнению с производственными площадками Европы, ни в чем не хуже”, — отметила она.