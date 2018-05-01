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MIM-104 Patriot

Алкоголь приніс бюджету США близько 10 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У 2017 році до державного бюджету США надійшло 9,9 млрд дол доходу від акцизного податку з реалізації алкоголю, передає УНН з посиланням на Statista.

Алкоголь приніс бюджету США близько 10 млрд доларів

У 2016 році даний показник становив 9,8 млрд дол.

Також наголошується, що за останні 5 років в США збільшення доходу від акцизного податку з реалізації алкоголю становило 170 млн дол.

Очікується, що до 2022 року річне надходження доходів від акцизів на алкоголь до держбюджету США збільшиться до 10,4 млрд дол.

Як писав УНН, з тіньового ринку алкоголю бюджет України щорічно недоотримує близько 12 млрд грн.

При цьому, якщо б держава боролася з тіньовиками і підтримувала б легальних виробників, то алкогольний бізнес міг би істотно поповнити державну казну, впевнена Глава ради директорів компанії-виробника алкогольної продукції Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

"При зваженій державній позиції, легальний алкоголь може приносити державі додатково мільярди гривень до бюджету щорічно. Ця галузь здатна забезпечити роботою тисячі українців. Більше того, здатна конкурувати і на міжнародних ринках. До того ж, український ринок є привабливим і з точки зору наявності якісних виробничих потужностей, які сьогодні, в порівнянні з виробничими майданчиками Європи, ні в чому не гірше", - зазначила вона.

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