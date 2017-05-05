Аллея памяти героев АТО и Революции достоинства появится в Днепре

“При создании Аллеи памяти мы умышленно отошли от штампов — хотелось сделать что-то необычное и действительно достойное наших Героев. Так родилась композиция из стеклянных стел, на которых фотографии более 500 погибших в АТО и на Майдане жителей Днепропетровской ОГА”, — рассказал председатель ОГА Валентин Резниченко.

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По его словам, при изготовлении стел использованы новейшие технологии — двойная печать фото на стекле и зонированная подсветка. На стелах можно будет увидеть фото с передовой, снятые украинскими военными фотокорреспондентами, в том числе и известным фотографом Дмитрием Муравским.

Аллея памяти — это парковый комплекс у ОГА, при обустройстве которого ветераны АТО, их близкие и представители общественности высадили более 180 туй. Проект реализуется исключительно на средства меценатов.