Аллея памяти героев АТО и Революции достоинства появится в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 5 мая. УНН. В пятницу, 12 мая, в Днепре откроется уникальная для Украины Аллея памяти, посвященная погибшим во время Революции достоинства и АТО. В мероприятиях Героев примут участие более 400 почетных гостей - политиков, дипломатов, деятелей культуры, бойцов АТО и их близких. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
“При создании Аллеи памяти мы умышленно отошли от штампов — хотелось сделать что-то необычное и действительно достойное наших Героев. Так родилась композиция из стеклянных стел, на которых фотографии более 500 погибших в АТО и на Майдане жителей Днепропетровской ОГА”, — рассказал председатель ОГА Валентин Резниченко.
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По его словам, при изготовлении стел использованы новейшие технологии — двойная печать фото на стекле и зонированная подсветка. На стелах можно будет увидеть фото с передовой, снятые украинскими военными фотокорреспондентами, в том числе и известным фотографом Дмитрием Муравским.
Аллея памяти — это парковый комплекс у ОГА, при обустройстве которого ветераны АТО, их близкие и представители общественности высадили более 180 туй. Проект реализуется исключительно на средства меценатов.