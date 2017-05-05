Алея пам'яті героїв АТО та Революції гідності з'явиться у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 5 травня. УНН. У п’ятницю, 12 травня, у Дніпрі відкриється унікальна для України Алея пам’яті, присвячена загиблим під час Революції гідності та АТО. У заходах із вшанування Героїв візьмуть участь понад 400 почесних гостей — політиків, дипломатів, діячів культури, бійців АТО та їхніх близьких. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.
“При створенні Алеї пам’яті ми навмисне відійшли від штампів — хотілося зробити щось незвичайне і справді гідне наших Героїв. Так народилася композиція зі скляних стел, на яких світлини понад 500 загиблих в АТО та на Майдані мешканців Дніпропетровщини”, — розповів голова ДніпроОДА Валентин Резніченко.
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За його словами, при виготовленні стел використано новітні технології — подвійний друк фото на склі та зоновану підсвітку. На стелах також можна буде побачити фото з передової, відзняті українськими військовими фотокореспондентами, зокрема, й відомим фотографом Дмитром Муравським.
Алея пам’яті — це парковий комплекс біля ДніпроОДА, під час облаштування якого ветерани АТО, їхні близькі та представники громадськості висадили понад 180 туй. Проект реалізується виключно коштом меценатів.