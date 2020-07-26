Аллергия, отек легких и диабет: ветеринар объяснил, почему домашним животным не нужно давать фрукты

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96574 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104127 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130038 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109203 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129482 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101751 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102473 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104335 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102015 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Аллергия, отек легких и диабет: ветеринар объяснил, почему домашним животным не нужно давать фрукты

Аллергия, отек легких и диабет: ветеринар объяснил, почему домашним животным не нужно давать фрукты

Киев  •  УНН

 • 30237 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Фрукты не являются специфической едой для домашних животных, они могут вызывать аллергию и проводить к отеку легких, отеку Квинке и диабету. Как определить, что у животного началась аллергия и какие фрукты давать можно - корреспондент УНН узнавал у главврача ветеринарной клиники Павла Люлько.

“Нельзя фрукты давать, потому что это не специфическая еда для животных. Можно некоторые фрукты давать в небольшом количестве, по типу яблока. Но чаще всего фрукты могут вызвать достаточно сильные аллергические реакции у животных”, - сказал Павел Люлько.

Он отметил, что ничего страшного не произойдет, если, например, собака найдет фрукт на улице и съест его. Но лучше ограничивать животных от поедания таких фруктов.

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По его словам, распознать аллергию у животного можно по следующим признакам:

- появляется сыпь, по типу крапивницы;
- припухают веки глаз;
- распухает мордочка.

“Но чаще всего это высыпания по телу по типу крапивницы. Такие красненькие прыщи. Это может быть опасно развитием аллергической реакции, вплоть до отека легких и отека Квинке. Понимаете, фрукты не специфический продукт для животных. Потому что животные точно также болеют диабетом, как и люди. И, к сожалению, никто из хозяев не знает о том, какой сахар у их животного. Поэтому не надо давать арбузы, ягоды всевозможные. Не надо животное очеловечивать”, - добавил Павел Люлько.

Напомним, ветеринар дал советы, как выгуливать собаку во время карантина.

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