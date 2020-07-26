Аллергия, отек легких и диабет: ветеринар объяснил, почему домашним животным не нужно давать фрукты
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Фрукты не являются специфической едой для домашних животных, они могут вызывать аллергию и проводить к отеку легких, отеку Квинке и диабету. Как определить, что у животного началась аллергия и какие фрукты давать можно - корреспондент УНН узнавал у главврача ветеринарной клиники Павла Люлько.
“Нельзя фрукты давать, потому что это не специфическая еда для животных. Можно некоторые фрукты давать в небольшом количестве, по типу яблока. Но чаще всего фрукты могут вызвать достаточно сильные аллергические реакции у животных”, - сказал Павел Люлько.
Он отметил, что ничего страшного не произойдет, если, например, собака найдет фрукт на улице и съест его. Но лучше ограничивать животных от поедания таких фруктов.
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По его словам, распознать аллергию у животного можно по следующим признакам:
- появляется сыпь, по типу крапивницы;
- припухают веки глаз;
- распухает мордочка.
“Но чаще всего это высыпания по телу по типу крапивницы. Такие красненькие прыщи. Это может быть опасно развитием аллергической реакции, вплоть до отека легких и отека Квинке. Понимаете, фрукты не специфический продукт для животных. Потому что животные точно также болеют диабетом, как и люди. И, к сожалению, никто из хозяев не знает о том, какой сахар у их животного. Поэтому не надо давать арбузы, ягоды всевозможные. Не надо животное очеловечивать”, - добавил Павел Люлько.
Напомним, ветеринар дал советы, как выгуливать собаку во время карантина.