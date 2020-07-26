Алергія, набряк легенів і діабет: ветеринар пояснив, чому домашнім тваринам не потрібно давати фрукти

"Не можна фрукти давати, тому що це не специфічна їжа для тварин. Можна деякі фрукти давати в невеликій кількості, такого типу як яблука. Але найчастіше фрукти можуть викликати досить сильні алергічні реакції у тварин", - сказав Павло Люлько.

Він зазначив, що нічого страшного не станеться, якщо, наприклад, собака знайде фрукт на вулиці і з'їсть його. Але краще обмежувати тварин від поїдання таких фруктів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Алерголог порадила, як розпізнати і уберегтися від алергії влітку

За його словами, розпізнати алергію у тварини можна за такими ознаками:

- з'являється висип, по типу кропив'янки;

- припухають повіки очей;

- розпухає мордочка.

"Але найчастіше це висипання по тілу за типом кропив'янки. Такі червоненькі прищі. Це може бути небезпечно розвитком алергічної реакції, аж до набряку легенів і набряку Квінке. Розумієте, фрукти не специфічний продукт для тварин. Тому що тварини так само хворіють на діабет, як і люди. І, на жаль, ніхто з господарів не знає про те, який цукор у їх тварини. Тому не треба давати кавуни, ягоди всілякі. Не треба тварин олюднювати", - додав Павло Люлько.

Нагадаємо, ветеринар дав поради, як вигулювати собаку під час карантину.