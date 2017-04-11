Акции протеста прошли в Македонии под зданием парламента

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40518 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102346 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156584 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116503 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116500 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112534 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104242 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107065 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103561 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153624 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Акции протеста прошли в Македонии под зданием парламента

Акции протеста прошли в Македонии под зданием парламента

Киев  •  УНН

 • 12122 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. На днях на улицах столицы Македонии Скопье прошли акции протеста, участники которого вышли с картонными щитами в руках, символизирующими защиту страны от контроля со стороны коалиции социал-демократов и этнических албанцев, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Во время акции митингующие обвинили президента Георге Иванова в том, что он отказался дать коалиции мандат на формирование нового правительства, хотя она и имеет большинство в парламенте.

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Протестующие прошли от здания правительства под стены парламента, требуя новых выборов и отказа от планов сделать албанский вторым государственным языком.

Отмечается, что Соединенные Штаты и Европейский союз призвали ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства - ред.) прекратить тактику противодействия, которая только продолжит политический кризис в стране.

Также, на днях пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич заявила, что новое правительство Македонии "должно быть создано без дальнейших отлагательств на основе парламентского большинства, которое там есть".

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