Акции протеста прошли в Македонии под зданием парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. На днях на улицах столицы Македонии Скопье прошли акции протеста, участники которого вышли с картонными щитами в руках, символизирующими защиту страны от контроля со стороны коалиции социал-демократов и этнических албанцев, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Во время акции митингующие обвинили президента Георге Иванова в том, что он отказался дать коалиции мандат на формирование нового правительства, хотя она и имеет большинство в парламенте.
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Протестующие прошли от здания правительства под стены парламента, требуя новых выборов и отказа от планов сделать албанский вторым государственным языком.
Отмечается, что Соединенные Штаты и Европейский союз призвали ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства - ред.) прекратить тактику противодействия, которая только продолжит политический кризис в стране.
Также, на днях пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич заявила, что новое правительство Македонии "должно быть создано без дальнейших отлагательств на основе парламентского большинства, которое там есть".