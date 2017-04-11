Акции протеста прошли в Македонии под зданием парламента

Во время акции митингующие обвинили президента Георге Иванова в том, что он отказался дать коалиции мандат на формирование нового правительства, хотя она и имеет большинство в парламенте.

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Протестующие прошли от здания правительства под стены парламента, требуя новых выборов и отказа от планов сделать албанский вторым государственным языком.

Отмечается, что Соединенные Штаты и Европейский союз призвали ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства - ред.) прекратить тактику противодействия, которая только продолжит политический кризис в стране.

Также, на днях пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич заявила, что новое правительство Македонии "должно быть создано без дальнейших отлагательств на основе парламентского большинства, которое там есть".