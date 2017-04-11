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Акції протесту відбулися у Македонії під будівлею парламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Днями на вулицях столиці Македонії Скоп’є відбулися акції протесту, учасники якого вийшли з картонними щитами в руках, що символізують захист країни від контролю з боку коаліції соціал-демократів та етнічних албанців, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Під час акції мітингуючи звинуватили президента Ґеорґе Іванова у тому, що він відмовився дати коаліції мандат на формування нового уряду, хоча вона і має більшість у парламенті.

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Протестувальники пройшли від будівлі уряду під стіни парламенту, вимагаючи нових виборів і відмови від планів зробити албанську другою державною мовою.

Зазначається, що Сполучені Штати і Європейський союз закликали ВМРО-ДПМНЄ (Внутрішня македонська революційна організація — Демократична партія македонської національної єдності — ред.) припинити тактику протидії, яка лише продовжить політичну кризу в країні.

Також, днями речниця Єврокомісії Майя Косьянчич заявила, що новий уряд Македонії “має бути створено без подальших зволікань на основі парламентської більшості, яка там є”.

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