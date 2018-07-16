Акции крупнейшего производителя масла "Кернел" за год обвалились на 28% - аналитика

Также сообщается, что за полгода акции "Кернел" обвалились на 4,08%, за последний месяц - на 7,84%.

Средняя цена акции "Кернел" на момент открытия торгового дня (16 июля) составляла 46,40 PLN (12,17 долл.).

Ранее сообщалось, что с "Кернел" прекратил сотрудничество Европейский банк реконструкции и развития.

Но вместе с тем, по данным СМИ, компания претендует на рекордные в этом году государственные дотации - 10 млрд грн.

Собственники "Кернел" - экс-регионал Андрей Веревский и народный депутат от партии "Відродження" (экс-регионал) Виталий Хомутынник.