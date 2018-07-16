Акції найбільшого виробника олії "Кернел" за рік обвалилися на 28% - аналітика
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. За рік вартість акцій найбільшого виробника соняшникової олії "Кернел" впала на 28%, передає УНН з посиланням на fixygen.ua.
Також повідомляється, що за півроку акції "Кернел" обвалилися на 4,08%, за останній місяць - на 7,84%.
Середня ціна акції "Кернел" на момент відкриття торгового дня (16 липня) становила 46,40 PLN (12,17 дол.).
Раніше повідомлялося, що з "Кернел" припинив співпрацю Європейський банк реконструкції та розвитку.
Але разом з тим, за даними ЗМІ, компанія претендує на рекордні цього року державні дотації - 10 млрд грн.
Власники "Кернел" - екс-регіонал Андрій Веревський і народний депутат від партії "Відродження" (екс-регіонал) Віталій Хомутиннік.